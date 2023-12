Oroscopo settimanale Vergine, 17-23 dicembre 2023 non ci sono problemi finanziari

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Esprimere opinioni per rafforzare il rapporto. Questa settimana potrebbero verificarsi piccoli problemi finanziari. Sforzarsi di fare il meglio nel lavoro. Stai bene in termini di salute.

Oroscopo dell’Amore della Vergine Gestisci tutte le questioni legate all’amore con sensibilità. Il tuo partner potrebbe preferire trascorrere più tempo insieme e utilizzare questo periodo anche per fare piani futuri cruciali. Le donne Vergine riceveranno il sostegno dei genitori.

Alcuni Vergine verranno abbandonati questa settimana, ma ricorda che la vita andrà avanti. È fondamentale riversare affetto sul partner. I Vergine sposati devono restare fuori dalle relazioni sentimentali e extraconiugali in ufficio questa settimana. I Vergine single potrebbero trovare una persona interessante e tu puoi essere serio nell’avvicinarti a quella persona.

Oroscopo della carriera della Vergine

Avrai una vita professionale produttiva questa settimana. Evita di perdere la pazienza durante le riunioni del team poiché ciò può portare al caos. Alcuni Vergine cambieranno il lavoro con un pacchetto migliore. Non esitare ad assumerti nuove responsabilità, ma non dare per scontato che le cose saranno un gioco da ragazzi. Anche i dipendenti pubblici vedranno un cambiamento di sede. Gli studenti che aspirano a trasferirsi all’estero per studi superiori vedranno gli ostacoli superati.

Oroscopo dei soldi Vergine

Non vedrai problemi finanziari nella prima parte della settimana. Tuttavia, la seconda parte potrebbe non essere produttiva e le questioni minori avranno un impatto negativo sulla vita. È saggio evitare gli acquisti su larga scala. Non prestare una grande somma perché potresti avere difficoltà a riaverla indietro. Dovrai contribuire a un evento familiare o una celebrazione all’interno della famiglia.

Oroscopo della salute della Vergine La tua salute sarà buona e potresti anche essere libero da disturbi precedenti. È bene sottoporsi a un controllo medico completo questa settimana. Gli anziani che hanno problemi respiratori devono consultare un medico.

Tieni sotto controllo la tua dieta e assicurati che il tuo menu contenga più frutta e verdura in foglia. Coloro che vogliono smettere di fumare possono scegliere questa settimana perché è un buon momento per smettere di fumare.