Costantino Vitagliano e gli esami in ospedale: “Ho una malattia talmente rara che ancora non abbiamo capito cos’è”

L’ex tronista di Uomini e Donne Costantino Vitagliano sui social in queste ore ha spiegato di trovarsi in una fase delicata, sotto esame per una malattia di cui per ora non conosce ancora bene i dettagli: “Sono qui da 7 giorni per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati a una conclusione”.

“La cosa particolare – racconta – è che oggi ho conosciuto il primario di questo ospedale, guardate il caso, come colui che in passato mi ha dato tanto, che ringrazierò tutta la vita Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama Segramora sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà anche questa volta”.

Le parole di Costantino Vitagliano

“Domani avremo Tac-Pet, da qui si dovrò vedere tutto. Gli esami del sangue sono tutti negativi, è strana la vita. Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che tutti gli esami che sto facendo non sono ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere. Vediamo come andrà. Oggi ho conosciuto il primario dell’ospedale e si chiama Segramora, come colui che in passato mi ha dato tanto, Lele Mora. Sarà il destino?”.