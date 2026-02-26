Tra i protagonisti della terza serata del Festival di Sanremo c’è Gianluca Gazzoli, che accompagnerà la gara delle Nuove Proposte. Il conduttore radiofonico e podcaster è uno dei volti scelti per accompagnare i giovani artisti sul palco dell’Ariston.

Nato a Vigevano il 18 agosto 1988 e cresciuto a Cologno Monzese, Gianluca Gazzoli ha iniziato la sua carriera nei villaggi turistici, prima di approdare nel 2014 a Radio Number One. Il salto nazionale arriva con Rai Radio 2, dove conduce programmi e nel 2017 racconta in diretta radiofonica proprio il Festival. Negli anni colleziona esperienze tra televisione e radio: da “The Voice” a “Quelli che il calcio”, fino a DMAX e Sky. Dal 2019 è tra le voci di Radio Deejay, dove oggi conduce “Gazzology”, in onda dal lunedì al venerdì.

Parallelamente costruisce un percorso di successo nel mondo digitale. Nel 2022 lancia “Passa dal BSMT”, podcast diventato rapidamente uno dei più seguiti in Italia, con ospiti italiani e internazionali di primo piano. Il progetto gli vale importanti riconoscimenti agli Italian Podcast Awards e ai Top Creator Awards. Sempre nel 2024 riceve anche il Pegaso della Regione Toscana.

Autore del libro “Anche quando nessuno ci crede – La rivincita degli underdog”, Gazzoli racconta storie di riscatto e determinazione, tema che sente vicino anche per esperienza personale: grande appassionato di basket, ha dovuto lasciare lo sport a 15 anni per un problema cardiaco.

Sposato con Sara Bolla e padre di due bambine, nel 2025 ha guidato “Sanremo Giovani” su Rai 2. Oggi torna all’Ariston con l’entusiasmo di chi vive la musica come racconto e condivisione.