Il principe Harry: “Quando avevo 17 anni provai la cocaina. Vestito da nazista? Fu colpa di William e Kate”

Il principe Harry ammette per la prima volta di aver fatto uso di cocaina quando aveva 17 anni nella sua autobiografia dal titolo ‘Spare – Il minore’. Lo riporta Sky News. “Certo che in quel periodo prendevo cocaina – si legge nel libro -. A casa di qualcuno, durante un fine settimana di caccia, mi è stata offerta una striscia, e da allora ne ho consumata ancora un po’”. E il duca di Sussex aggiunge: “Non è stato molto divertente, e non mi ha fatto sentire particolarmente felice come sembrava succedere ad altri, ma mi ha fatto sentire diverso, e quello era il mio obiettivo principale”.

“William e Kate mi fecero vestire da nazista”

Il principe Harry scarica poi sul fratello William e sulla cognata Kate parte della responsabilità dello scandalo dell’uniforme nazista indossata dal duca di Sussex quando aveva 20 anni. Nel libro Harry ricorda che era indeciso fra l’uniforme da pilota o l’uniforme nazista. “Ho chiamato William e Kate e ho chiesto loro cosa pensavano. Mi hanno detto l’uniforme nazista”.

L’aggressione

Il principe Harry racconta anche di essere stato attaccato fisicamente dal fratello William, il principe di Galles.

L’episodio è avvenuto a Londra nel 2019, quando William definì Meghan Markle “difficile” e “maleducata”. Harry respinse le accuse, dicendo al fratello che ripeteva a pappagallo la narrativa dei media su sua moglie. Lo scontro divenne poi violento e Harry ha raccontato di essere “stato preso per la collottola, strappando la catenina, e buttato a terra”. Harry quindi ricorda che il fratello gli chiese di non raccontarlo a Meghan e, infatti, inizialmente non lo fece. Meghan però noto i graffi e Harry le raccontò l’incidente.