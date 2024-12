Netanyahu parla dei suoi guai giudiziari. Una esperta di body language, linguaggio del corpo, esamina il suo eloquio e prova a rispondere all’interrogativo: ha detto la verità?

L’esperta di linguaggio del corpo Maayan Beshan, specializzata in profilazione criminale, ha analizzato il comportamento di Netanyahu durante la conferenza stampa. Secondo Beshan, mentre le parole di Netanyahu erano enfatiche, il suo affidamento su appunti preparati suggeriva una mancanza di autentico coinvolgimento emotivo nelle sue affermazioni di attesa di otto anni. Ha notato che tale affidamento su testo scritto ha minato la sua affermazione di convinzione personale.

L’esperta parla con Liat Schneider, del Jerusalem Post. “I gesti misurati di Netanyahu e i movimenti oculari incongruenti erano incoerenti con la gravità delle sue dichiarazioni”.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha tenuto una conferenza stampa lunedì sera prima della sua testimonianza nei processi “Caso 1000-4000”, iniziati martedì mattina.

Netanyahu parla ai giornalisti

In un discorso preparato con cura, ha discusso degli sviluppi politici e di sicurezza, omettendo deliberatamente qualsiasi riferimento ai suoi procedimenti legali o alla sua testimonianza.

Per 99 giorni, Netanyahu si è astenuto dal rispondere alle domande dei giornalisti, ricorda Schneider. Tuttavia, alla vigilia della sua udienza in tribunale, ruppe il silenzio. Noto per il suo acume strategico, Netanyahu si aspettava che domande sulla sua testimonianza sarebbero emerse dopo le sue osservazioni sui successi, le sfide e le vittime della guerra in corso. Nonostante la sua preparazione, la sua compostezza vacillò.

Quando gli fu chiesto della sua testimonianza, Netanyahu reagì con visibile irritazione, accusando i media di parzialità, un momento che ricordava la conferenza stampa dell’ex presidente Moshe Katsav del 2007 prima del suo processo. Diresse la sua frustrazione verso il reporter di N12 Yolan Cohen e il corrispondente di Kan 11 Michael Shemesh, che sollevarono domande rispettivamente sull’accordo di ostaggi e sul caso dei documenti classificati.

Non ho paura del processo

“Ho sentito sui media che affermano che voglio eludere il processo. Io? Eludere? Che assurdità. Ho aspettato questo giorno per otto anni. Otto anni per presentare la verità, per smantellare completamente le accuse assurde contro di me, per smascherare il metodo della caccia alle streghe: intimidazioni, minacce, falsificazione di protocolli, occultamento di prove scagionanti, fughe di notizie illegali, lavaggio del cervello al pubblico. Questo è il sistema. E dopo tutto questo, pensi che non voglia parlare? Domani parlerò”, ha affermato Netanyahu.

Beshan ha sottolineato sottili segnali nel linguaggio del corpo di Netanyahu che segnalavano una potenziale evasione, in particolare la sua tendenza a chiudere gli occhi mentre rispondeva. Ha spiegato che questo comportamento spesso indica un tentativo di evitare il confronto o nascondere qualcosa.

“Gli occhi sono governati dal subconscio, il che li rende un affidabile indicatore di occultamento”, ha detto Beshan. I gesti misurati di Netanyahu e i movimenti oculari incongruenti erano incoerenti con la gravità delle sue affermazioni.

Il contrasto tra le osservazioni preparate da Netanyahu e le sue risposte durante la sessione di domande e risposte era netto. Beshan ha osservato che mentre il suo discorso era caratterizzato da stabilità e gesti sincronizzati, il suo comportamento cambiava quando si trovava di fronte a domande dirette.

Il suo contatto visivo è diminuito e sono diventati evidenti indicatori di stress, come lo sguardo rivolto verso il basso. Inoltre, quando parlava di sforzi collettivi, come “vittoria totale”, i suoi gesti erano moderati. Al contrario, mostrava movimenti più animati quando parlava di sé, rivelando un’attenzione di fondo per le poste in gioco personali.

La conferenza stampa ha preso una piega accesa quando Yolan Cohen di News 12 ha chiesto perché la guerra di Gaza non fosse stata fermata per un accordo globale. Netanyahu si è scagliato, dicendo: “Diffondete costantemente bugie sul fatto che ci fosse un accordo che ho bloccato! Sono i rivali politici all’interno del governo a diffondere queste bugie. Hamas ha bloccato l’accordo, non noi. Fate del male alle famiglie con le vostre falsità quotidiane!” Beshan ha osservato che prima di fornire la sua risposta, Netanyahu ha ripetutamente toccato l’indice, un gesto che ha interpretato come un’espressione subconscia di tensione o avvertimento.

Quando gli è stato chiesto della sua decisione di non farsi da parte durante il processo, Netanyahu ha risposto con un movimento di torsione. Beshan ha interpretato questo gesto come l’invio di un messaggio subliminale che paragonava l’interrogante a un serpente: astuto e ingannevole.