Leonardo DiCaprio, alla bella età di 48 anni, ha intrecciato una nuova “storia d’amore”: questa volta con Eden Polani, 19 anni, che, notano i moralisti, è più giovane del film Titanic.

È così giovane, aggiungono, che la sua frequentazione del liceo è stata interrotta dal Covid. Su Twitter divampala polemica, alimentata da chi non ha meglio da fare che perdere tempo sui social network.

Così Leonardo DiCaprio e la sua abitudine ormai consolidata di frequentare solo modelle di età inferiore ai 25 anni questa volta ha scatenato tutti i social.

L’attore premio Oscar per la sua interpretazione in Revenant è stato fotografato alla festa per il lancio dell’EP della cantante americana Ebony Riley con la bellissima modella 19enne Eden Polani. Sembrava, invece, assente all’evento Victoria Lamas, l’attuale fidanzata di DiCaprio, che ha 23 anni.

I commenti social hanno stigmatizzato duramente la scelta del divo per una giovanissima che causa Covid avrebbe addirittura interrotto la sua formazione scolastica, sottolineando come Eden non fosse nemmeno nata quando Titanic uscì nel 1997, più di 25 anni fa.

Alcuni si sono chiesti cosa possano avere in comune un uomo vicino ai 50anni ed una giovane di 19 ed altri hanno ironizzato in vario modo con frasi tipo “fermate Leonardo Di Caprio” oppure “era divertente 10 fidanzate fa”.

Ad ogni modo, non sono mancati i commenti a favore, soprattutto quelli che sottolineano la libertà di fare di due adulti consenzienti.

La movimentata vita sentimentale di Leonardo DiCaprio e le reazioni che ha scatenato la presunta storia d’amore ha convinto questa volta il team dell’attore a smentire immediatamente anche se sono le sue relazioni ad indurre ironie, commenti, attacchi o difese sui social.

Dopo la fine del suo fidanzamento durato quattro anni con Camilla Morrone, oggi 25enne, l’attore è stato fotografato spesso insieme a molte altre tra cui la modella Gigi Hadid, 27 anni, e l’attrice Victoria Lamas.