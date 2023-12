Tom Cruise ha una nuova fiamma, l’ex marito di lei, oligarca russo, avverte: ha speso 14 milioni di euro in vestiti e borse in 11 anni di matrimonio

Tom Cruise farebbe meglio a tenere il portafoglio ben aperto: la mia ex moglie ha speso 12 milioni di sterline in vestiti e borse durante i nostri 11 anni di matrimonio.

Il “monito” dell’oligarca alla star di Hollywood, 61 anni, che “si è innamorato” dell’affascinante socialite russa 36enne

Un oligarca russo, la cui ex moglie è stata avvistata mentre faceva la corte a Tom Cruise, ha avvertito la star di Mission Impossible di prepararsi a “tenere il portafoglio ben aperto”, perché lei ha “gusti costosi e lussuosi”.

Cruise, 61 anni, è stato visto in atteggiamenti intimi con la socialite Elsina Khayrova, 36 anni, a una festa nel quartiere Mayfair di Londra sabato scorso, e gli amici hanno detto che l’attore hollywoodiano è “innamorato” di lei e che i due sono “inseparabili”.

Ma l’ex marito della signora Khayrova, Dmitry Tsetkov, ha avvertito Cruise che la sua nuova fiamma è difficile da accontentare e sostiene che lui ha speso ben 10 milioni di sterline in vestiti e altri 2 milioni in borse durante i loro tumultuosi 11 anni di matrimonio.

Parlando in esclusiva al MailOnline dalla sua villa da 27 milioni di sterline nel Surrey, il magnate Tsetkov ha dichiarato: “A prescindere dalla persona con cui sta, Tom Cruise o chiunque altro, dovrebbero sapere che a lei piacciono le cose più belle della vita e che ha gusti costosi e lussuosi. Tom dovrebbe tenere gli occhi e il portafoglio ben aperti”.

Ma ha aggiunto: “Sono felice per lei, le auguro il meglio”.

Il signor Tsetkov, 43 anni, che ha fatto fortuna nel settore dei diamanti e delle miniere, sostiene che l’acerrima battaglia per il divorzio, durata tre anni, gli è costata 150 milioni di sterline.

Egli afferma di aver visto il suo patrimonio ridursi da 200 milioni di sterline quando stava con la moglie a soli 50 milioni di sterline in seguito, poiché era costretto a vendere i suoi beni per pagare le spese legali o a cederli alla moglie.

Alla signora Khayrova è stato persino assegnato il contenuto del suo costoso guardaroba, composto da borse e griffe, che ha ricevuto come parte dell’accordo di divorzio.

Le borse avevano un prezzo che variava da 5.000 a 35.000 sterline l’una e la signora Khayrova è salita agli onori della cronaca durante la loro battaglia per il divorzio, dopo aver affermato di averle nascoste insieme ad altri beni all’ex marito.

Tsetkov ha rivelato di non aver parlato con la signora Khayrova della sua relazione con Cruise, che è anche il suo attore preferito.

Ha detto: “Non ho parlato con Elsina di questo perché il nostro metodo di comunicazione preferito è attraverso i nostri avvocati. Ha 36 anni, è bella, finanziariamente indipendente e ama la vita.

Tom Cruise è il mio attore preferito, è uno dei migliori che abbia mai visto. Ho visto molti dei suoi film. Ho sentito parlare di lui per la prima volta quando avevo 13 anni, grazie alla mia insegnante di inglese che, tornata dagli Stati Uniti, ci disse che viveva accanto a lui”.

Ironia della sorte, Tsetkov, che è sulla lista dei più ricercati del Cremlino, ha rivelato che solo tre mesi fa era in trattativa con un produttore hollywoodiano interessato a girare un film sulla sua vita e ha insistito sul fatto che voleva che solo Cruise lo interpretasse.

Ha dichiarato: “Ho detto al produttore che l’unico attore che potrebbe interpretarmi è Tom Cruise. Siamo più o meno della stessa altezza e dello stesso peso e sarei onorato se ciò accadesse. Non potevo pensare a nessuno migliore di Tom per interpretarmi. Spero di poterlo incontrare un giorno per discutere di questo progetto”.

Tsetkov ha rivelato che il suo film preferito di Tom Cruise è “Eyes Wide Shut”, che ha visto circa 30 volte. In questo film, la star di Hollywood interpreta un medico la cui vita va fuori controllo quando diventa ossessionato dall’idea di avere un rapporto sessuale extraconiugale.

Cruise ha recitato anche nel 2010 al fianco di Nicole Kidman, con la quale era sposato all’epoca.

Il signor Tsetkov ha dichiarato: “Amo anche Rainman e The Firm e conosco a memoria molti dei dialoghi di questo film”. Ma Elsina non conosceva nessuno di questi film perché non è mai stata una grande fan di Tom Cruise. Sono sicuro che ora tutto questo è cambiato”.

Nel fine settimana la signora Khayrova e Cruise sono stati avvistati insieme a una festa a Grosvenor Square, con grande sorpresa ed eccitazione degli altri invitati.

Vestita con un abito nero senza spalline e con un fiocco di diamanti, ha posato per le foto con Aliena Avramenko, ex concorrente di Miss Europa, prima di scendere in pista con il suo accompagnatore Top Gun. Secondo quanto riferito, Cruise e la signora Khayrova hanno lasciato l’evento insieme nelle prime ore del mattino.

Un ospite ha dichiarato: “Erano inseparabili, chiaramente una coppia. Sembrava che lui fosse innamorato di lei”.

Il magnate Tsetkov ha conosciuto la sua futura moglie in un bar esclusivo di Mayfair a Londra nell’aprile del 2009 e, dopo un turbinio di avventure, si è sposato nel settembre dello stesso anno nel Palazzo del Congresso Nazionale di San Pietroburgo, utilizzato come residenza da Vladimir Putin quando si trova in città.

I due hanno avuto uno stile di vita sfarzoso e da jet set, possedendo proprietà a Dubai, Londra e Cipro, trascorrendo tempo su yacht di lusso e godendo di vacanze lussuose, oltre a possedere un’auto, gioielli e una collezione d’arte del valore di diversi milioni di sterline.

L’uomo d’affari ha acquistato la casa coniugale nell’esclusiva tenuta di Wentworth, nel Surrey, nel 2020, come fuga per il fine settimana dalla casa londinese da 18 milioni di sterline che condivideva con l’ex moglie e i loro due figli prima della separazione.

A differenza di lei, ha dichiarato di non aver incontrato nessun’altra e di trascorrere la maggior parte della giornata giocando a polo, a golf o a tennis e andando a caccia.

Ha insistito: “Mi sento e sembro dieci anni più giovane e non mi sono mai sentito meglio. La vita è fantastica in questo momento. Chi dice che il divorzio fa male? Non importa quanto costi”.