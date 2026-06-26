Warner Bros. Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che legava per altre due stagioni televisive la media company internazionale e il conduttore. Il percorso, avviato nel 2024, ha visto Amadeus impegnato nella realizzazione di diversi programmi andati in onda su Nove che non hanno avuto il successo sperato: da Like a Star a The Cage, passando per una riedizione della Corrida. Ora si è scelta la via di fuga più comoda: quella della risoluzione del contratto.

“Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità”, dichiara Alessandro Araimo, ad di Warner Bros. Discovery Southern Europe. “Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco”. “Warner Bros. Discovery desidera ringraziare Amadeus per il lavoro svolto, per la professionalità dimostrata e per il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti insieme al gruppo Warner Bros. Discovery” si legge in una nota.

Amadeus che futuro? Ipotesi ruolo minore. La Rai ha chiuso i palinsesti

Cosa farà ora Amadeus? Tra le ipotesi quella di fermarsi per un po’. In Rai il suo ritorno è pressoché impossibile dato che la tv di Stato ha già chiuso i palinsesti con Stefano De Martino che, dopo essersi preso Affari Tuoi si è preso anche Sanremo. Senza dimenticare poi che i rapporti con la Rai sono rimasti tesi, con l’amministratore delegato Giampaolo Rossi che alla Festa dell’Innovazione 2026 era stato netto: “Lui non torna. Ha fatto una scelta molto chiara e netta ormai due anni fa”. Inutili anche i tentativi di Fiorello che ha provato a rilanciare la figura dell’amico attraverso degli sketch andati in onda durante La Pennicanza.

A fine 2025, Pier Silvio Berlusconi aveva lasciato la porta socchiusa di Mediaset con un “se dovesse chiudere il suo rapporto con Warner Bros. Discovery, le nostre porte sono aperte”. Da tempo ormai Amadeus partecipa fra l’altro come ospite e giudice alle trasmissioni di Maria De Filippi ed è possibile che un varco si apra proprio a Cologno Monzese magari in un ruolo “minore” che lo vede fare il giudice in qualche trasmissione.