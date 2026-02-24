Stasera Can Yaman sarà uno dei co‑conduttori della prima serata del Festival di Sanremo al Teatro Ariston di Sanremo, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini per l’apertura dell’edizione numero 76. La sua presenza sul palco rappresenta uno dei momenti più attesi della prima serata, dopo il successo della serie Sandokan su Rai 1.

Ma cosa sappiamo sulla sua biografia? Can Yaman nasce a Istanbul l’8 novembre 1989 in una famiglia di origini kosovare‑albanesi. Dopo aver studiato al liceo italiano di Istanbul, prosegue gli studi presso la Facoltà di Giurisprudenza della Yeditepe University; poco dopo decide però di seguire la passione per la recitazione, abbandonando la carriera legale. Debutta come attore nel 2014, ma è con il ruolo di Ferit Aslan nella serie romantica Bitter Sweet – Ingredienti d’amore che ottiene notorietà internazionale. Il successo si consolida con Erkenci Kuş (DayDreamer – Le ali del sogno) e Bay Yanlış, che gli valgono riconoscimenti come il Golden Butterfly Award e il Murex d’Or. Negli ultimi anni Yaman si è affermato anche in produzioni italiane e internazionali.

Tra i suoi ruoli più rilevanti ricordiamo l’ispettore capo Francesco Demir nella serie Viola come il mare e il protagonista nella miniserie Il Turco e nel reboot di Sandokan, progetti che lo hanno reso molto popolare nel mercato televisivo italiano ed europeo.

Fuori dal set, Can Yaman è noto per il suo forte legame con l’Italia, costruito fin dal liceo e mantenuto vivendo e lavorando per anni nel nostro paese. È poliglotta (parla turco, italiano, inglese, tedesco e spagnolo) ed è grande appassionato di calcio, tifando per il Beşiktaş.

Capitolo vita privata. Negli ultimi anni la sua vita sentimentale è stata al centro di curiosità mediatiche: dopo una relazione con la DJ Sara Bluma nel 2025, terminata nell’inverno dello stesso anno, all’inizio del 2026 sono emerse indiscrezioni di una cena romantica con l’influencer spagnola Lorena Ramiro. Prima ancora, la sua storia con la conduttrice italiana Diletta Leotta nel 2020‑2021 fu uno dei gossip più discussi in Italia. Al di là dei pettegolezzi, Yaman tende a mantenere un profilo relativamente privato.