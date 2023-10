Rifare la Ddr nella ex Germania Est, ma come “Reich democratico tedesco”, in cui “Elon Musk può costruire una stazione di razzi a Peenemünde“, la località dove i nazisti svilupparono i loro missili per la Seconda guerra mondiale.

Jürgen Elsässer, il neonazista tedesco che vuol rifondare la Ddr

Sono alcune delle deliranti proposte di Jürgen Elsässer, editore del giornale tedesco di estrema destra “Compact“, durante una manifestazione estremista a Gera (Turingia), tenutasi ieri. Le parole dell’editore emergono dai video dell’intervento.

Per Elsässer, che ha un ruolo molto significativo nell’estremismo di destra tedesco e nel movimento Querdenker, i capitali arriverebbero dalla Cina, perché “non abbiamo bisogno degli americani”.

E il “cancelliere del Reich” potrebbe essere Björn Höcke, il leader della corrente interna di estrema destra di Afd. Elsässer ha poi continuato il suo discorso proponendo battaglioni “tedesco-russi” per difendere la “sovranità tedesca contro i polacchi sulla linea dell’Oder.” L’editore di estrema destra ha poi detto che non si tratta solo di “bei sogni”, sottolineando che Afd potrà raccogliere “maggioranze assolute” in Turingia e in Sassonia nelle prossime elezioni dei Land nel 2024.