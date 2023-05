Elezioni Comunali, a Capraia Isola (Livorno) il sindaco uscente perde… per 1 voto

Blitz dice

Il Papa, vivaddio per l’occasione poco pop, non ha voluto compiacere il culto animistico-consumistico che tanto piace alla gente e ai suoi mass media. Francesco ad una signora che da lui aspettava benedizione per il cagnolino che teneva in borsa, benedizione non ha dato ma rimbrotto. E quindi non pochi hanno gentilmente rimbrottato il Papa […]