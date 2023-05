Candidata in due Comuni con schieramenti tra loro contrapposti per le amministrative, del 28 e 29 gennaio prossimi, in Sicilia. E’ la scelta della dirigente del Partito animalista italiano che è nella lista ”Per Catania Maurizio Caserta”, del candidato sindaco del centrosinistra nel capoluogo etneo, e per ”Sud chiama Nord” a Gravina di Catania, che appoggia il primo cittadino uscente del centrodestra. In caso di doppia elezione scatterebbe l’incompatibilità e dovrebbe scegliere in quale consiglio comunale sedere. La notizia che circola sui social e sui siti sta sollevando polemiche sulla doppia candidatura.

La candidata in due Comuni

A Catania l’esponente animalista è nella lista civica del candidato sindaco Maurizio Caserta, economista, docente universitario, sostenuto dall’area progressista con Pd, M5s e Sinistra italiana che corrono insieme. Gravina di Catania, paese della cintura metropolitana etnea confinante con la città capoluogo, è candidata nella lista ”Sud chiama Nord”, di cui è fondatore e leader, l’ex sindaco di Messina e deputato alla Regione Siciliana, Cateno De Luca, che appoggia il sindaco uscente, sostenuto dal centrodestra: Massimiliano Giammusso, esponente di Fratelli d’Italia.