Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri gioca a carte sullo smartphone. A riprenderlo di spalle è Affari Italiani. Il fatto è avvenuto durante una riunione del Consiglio comunale in cui si discute del futuro della Multiservizi, azienda le cui quote sono state rilevate dal Comune di Roma, operazione che però ha messo sull’allerta la Corte dei Conti. L’accorpamento con Ama costa 13 milioni, cifra giudicata troppo alta. Il fatto avviene mentre i dipendenti dell’azienda preoccupati, vengono tenuti a bada con difficoltà dai vigili urbani. A pubblicare il brevissimo video è Affari Italiani

Il primo cittadino è ripreso di spalle impegnato a giocare sul display di uno smartphone. Il video è girato nell’aula Giulio Cesare probabilmente con un altro telefonino. Le immagini durano solo qualche secondo, ma sono abbastanza chiare. Affari Italiani si chiede: “Disinteresse per il bla bla degli eletti, oppure un antistress per scaricare la giusta tensione che si accumula mentre un fiume di parole invade l’aula Giulio Cesare, per concludersi magari con qualche mozione?”

Il telefonino è suo personale o è quello del comune?

Sempre Affari Italiani si chiede se si tratti dello smartphone del Comune o di quello personale. In tutti e due i casi però, la situazione non muta. Gualtieri sembra giocare a scopa e non è noto se ci siano altri giocatori collegati online.