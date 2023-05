Alessandro Gassman torna sull’argomento Roma e degrado “Io ringrazio il presidente di Ama , la società che gestisce i rifiuti a Roma per aver dato una risposta ad un mio post che evidenziava la situazione disastrosa in cui versa la città ed il centro storico. Ora, dopo 15 mesi, i cittadini attendono fatti, grazie”. Così in un tweet l’attore Alessandro Gassman replica all’azienda capitolina che si occupa di igiene urbana. Il presidente di Ama, Daniele Pace, rispondendo ad un tweet in cui Gassman denunciava il degrado e la sporcizia nel centro di Roma aveva fatto riferimento a “problematiche ereditate dal passato”.

Roma e degrado, il tweet di Alessandro Gassman

“Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti”. Questo il tweet pubblicato dall’attore Alessandro Gassman, al quale aveeva allegato la fotografia di uno dei tanti cestini per rifiuti “ad urna” che si trovano per le strade del centro di Roma.

Al tweet il presidente di Ama, Daniele Pace, aveva risposto parlando di colpe passate:

“Condivido la encomiabile e costante attenzione di Alessandro Gassman verso i temi dell’ambiente e del decoro. I cestini getta rifiuti a cui si fa riferimento nel tweet pubblicato dall’attore sono stati voluti e collocati dalla passata amministrazione capitolina. Ci siamo subito accorti che non sono adeguati ad un’area caratterizzata da un’alta densità turistica e commerciale come quella del Centro Storico”.