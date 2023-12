Selfie Meloni-Modi, un tango in onore della amicizia fra Italia e India. Lei inventa l’etichetta Melodi, lui risponde: incontrare amici e sempre un piacere.

Sembrano lontani i tempi della crisi dei marò, primo ministro mai abbastanza criticato Monti, ministro degli esteri Giulio Terzi, ambasciatore e senatore di FdI, lo stesso partito della Meloni.

Senza dubbio si tratta di una buona notizia per le esportazioni italiane che da quella crisi subirono un certo contraccolpo.

L’incontro fra Giorgia Meloni e Narendra Modi è avvenuto a margine del vertice COP28 di Dubai.

I due primi ministri sembrano viaggiare all’unisono, forse si sono trovati per la bassa statura di entrambi..

“Incontro con il Primo Ministro @GiorgiaMeloni dell’Italia a margine del vertice #COP 28. Confido negli sforzi congiunti di India e Italia per un futuro prospero e sostenibile”, ha pubblicato Modi sulla piattaforma di social media X già Twitter.

Meloni, ha cliccato su un selfie con il primo ministro indiano e lo ha condiviso sul suo account Instagram. “Buoni amici alla COP28 #Melodi”, ha scritto la Meloni nel suo selfie con il Primo Ministro Modi.

Meloni aveva visitato l’India nel settembre di quest’anno per il vertice del G20. Il premier italiano ha incontrato Modi a margine del vertice del G20.

“Ho avuto un ottimo incontro con il Primo Ministro @GiorgiaMeloni. I nostri colloqui hanno riguardato settori quali commercio, commercio, difesa, tecnologie emergenti e altro ancora. L’India e l’Italia continueranno a lavorare insieme per la prosperità globale”, aveva pubblicato il Primo Ministro Narendra Modi sulla piattaforma social X.

All’inizio di marzo, Meloni si era recata in India per una visita di due giorni per partecipare come ospite principale all’8° Raisina Dialogue 2023. Aveva avuto colloqui bilaterali con il Primo Ministro Modi presso la Hyderabad House nella capitale. Rivolgendosi a una conferenza stampa congiunta dopo l’incontro, la Meloni aveva affermato che Modi è il più amato tra tutti i leader a livello globale. “(Il Primo Ministro Modi) è il più persona amata tra tutti (i leader) del mondo. Ciò dimostra davvero che è stato un leader importante e mi congratulo per questo”, ha detto Giorgia Meloni.