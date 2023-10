Sondaggi politici, Forza Italia e M5s in crescita, FdI e Pd stabili. Cresce anche la Lega, in calo Italia Viva

Forza Italia cresce di poco. Stessa cosa fa il M5s. In buona salute anche FdI e la Lega, quest’ultima data in lieve crescita. Pd quasi al 20% (dopo che nei giorni scorsi era dato in crescita). Italia Viva invece è in calo. E’ questa la sintesi di un sondaggio politico di Agi/YouTrend realizzato facendo la media con i dati forniti da diversi istituti di ricerca che hanno realizzato delle rilevazioni nelle ultime due settimane, dal 21 settembre in poi.

Sondaggio politico, Forza Italia torna sopra il 7%

Il sondaggio è positivo per Forza Italia che torna sopra il 7%, probabilmente grazie al B-Day (il “Berlusconi Day” ndr) di Paestum. In generale comunque tutti in crescita i partiti del centrodestra: buono lo stato di salute per FdI che resta saldamente il primo partito italiano, appena sotto il 29%. In lieve crescita anche la Lega, al 9,3%.

Tra le opposizioni cresce M5S. Il partito di Conte ora è al 16,7%. Si tratta del dato più alto da quando Schlein è leader dem. Il Pd è invece stabile e resta in seconda posizione quasi al 20%. Questo dato malgrado nei giorni scorsi fosse dato in crescita grazie ad un ritorno di molti elettori di sinistra.

Italia Viva è in calo, +Europa in crescita. Ora entrambe sono appaiate al 2,5%. Azione è invece al 3,9%, Verdi/Sinistra al 3,4%.

I dati dei partiti con le variazioni

A seguire i dati partito per partito e le variazioni rispetto a due settimane fa. Seguono poi dati anche per coalizioni.

FDI 28,9% (+0,2)

PD 19,7% (=)

M5S 16,7% (+0,2)

Lega 9,3% (+0,1)

Forza Italia 7,2% (+0,3)

Azione 3,9% (+0,1)

Verdi/Sinistra 3,4% (=)

Italia Viva 2,6% (-0,4)

+Europa 2,5% (+0,2)

Italexit 2,0% (+0,1)

Unione Popolare 1,4% (=)

Noi Moderati 0,8% (-0,3)

La supermedia per coalizioni

Centrodestra 46,2% (+0,2)

Centrosinistra 25,6% (+0,2)

M5S 16,7% (+0,2)

Terzo Polo 6,5 (-0,3)

Italexit 2,0 (+0,1)

Altri 3,0 (-0,4)

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Euromedia (data di pubblicazione: 3 ottobre), Ixè (3 ottobre), Piepoli (27 settembre), SWG (25 settembre e 2 ottobre) e Tecnè (23, 25 e 30 settembre).