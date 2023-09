Sondaggi Swg, il gradimento per il governo Meloni passa dal 50 al 35% in un anno

Il gradimento per il governo Meloni passa dal 50 al 35% in un anno. Lo dice un sondaggio Swg per La7. Per il sondaggio stato intervistato un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia. In calo anche la fiducia espressa nei confronti di Giorgia Meloni, che passa dal 43% al 39%.

Sondaggio Swg, capitolo partiti

In aumento invece Fratelli d’Italia (+0,3%) come partito. Questo emerge da un altro sondaggio settimanale realizzato sempre da Swg per Tg La7. Sondaggio che questa volta coinvolge un campione di 1.200 soggetti residenti in Italia, realizzato tra il 6 e l’11 settembre 2023. In calo, -0,4%, invece il Pd. Aumenta dello 0,5% il Movimento 5 Stelle e dello 0,2% la Lega. Stabile Forza Italia e Verdi e Sinistra Italiana. In aumento, invece, dello 0,3% Azione.

Se +Europa registra un +0,1%, sono in calo Italia Viva (-0,2%), Per l’Italia con Paragone (-0,3%) e Unione Popolare (-0,2%).