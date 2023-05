Sondaggio politico: FdI e Pd crescono, la Lega sotto il 10%. Male il M5s

Fratelli d’Italia (FdI) continua il dominio nel sondaggio politico, mentre il Partito democratico (Pd) prova a risalire nelle intenzioni di voto. L’ultima Supermedia di Agi e Youtrend – che tiene conto delle rilevazioni settimanali dei principali istituti demoscopici – conferma le tendenze delle ultime settimane, che vanno di nuovo verso una polarizzazione tra i due principali partiti. Calano, infatti, Movimento 5 Stelle e Lega, mentre tra gli altri partiti c’è una sostanziale stabilità.

Sondaggio politico, FdI e Pd crescono

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni conferma il suo momento positivo registrando un altro più 0,4% in media nei sondaggi politici e risalendo al 29,3%. Tra i dem e il partito di Giorgia Meloni ci sono quasi nove punti. Va male, invece, al Movimento 5 Stelle, che perde lo 0,2% e torna di nuovo al 15,9%. I grillini non riescono ad assottigliare il distacco con gli ex alleati del Pd, almeno dal cambio di guida alla segreteria.

Male Forza Italia

La Lega di Matteo Salvini perde lo 0,1% e scende al 9,0%, seguita da Forza Italia di Silvio Berlusconi, che cala a sua volta di un decimo di punto e passa al 6,8%. Dietro Azione di Carlo Calenda che resta stabile al 4,3%, così come Italia Viva di Matteo Renzi non si smuove dal 3,0% e l’alleanza Verdi e Sinistra si ferma al 2,9%. Cala, invece, +Europa, che perde lo 0,1% e scende al 2,1%.