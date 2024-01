La Corea del Nord ha annunciato che lancerà tre nuovi satelliti spia, costruirà droni militari e potenzierà il suo arsenale nucleare nel 2024.

Il leader Kim Jong Un ha affermato che la politica degli Stati Uniti sta rendendo la guerra inevitabile, hanno riferito domenica i media statali. Kim si è scagliato contro Washington con lunghe dichiarazioni che hanno concluso cinque giorni di riunioni del partito al governo che hanno fissato obiettivi economici, militari e di politica estera per il prossimo anno.

“A causa delle mosse sconsiderate dei nemici che intendono invaderci, è un fatto compiuto che una guerra possa scoppiare in qualsiasi momento nella penisola coreana”, ha detto, secondo l’agenzia di stampa statale KCNA.

Ha ordinato ai militari di prepararsi a “pacificare l’intero territorio della Corea del Sud”, anche con bombe nucleari, se necessario, in risposta a qualsiasi attacco.

Il discorso di Kim precede un anno che vedrà elezioni cruciali sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti.

Gli esperti prevedono che la Corea del Nord cercherà di ottenere influenza in vista delle elezioni presidenziali americane di novembre, che potrebbero vedere il ritorno dell’ex presidente Donald Trump, che ha commerciato con Kim sia minacce che diplomazia storica.

LA GUERRA UNA ‘REALITÀ REALISTICA’

Gli Stati Uniti hanno anche aumentato le esercitazioni e dispiegato più mezzi militari, compresi sottomarini dotati di armi nucleari e grandi portaerei, vicino alla penisola coreana.

Kim ha affermato che il ritorno di tali armi ha completamente trasformato la Corea del Sud in una “base militare avanzata e arsenale nucleare” degli Stati Uniti.

“Se guardiamo da vicino le azioni militari di confronto da parte delle forze nemiche… la parola ‘guerra’ è diventata una realtà realistica e non un concetto astratto”, ha detto Kim.

Kim ha detto che non ha altra scelta che portare avanti le sue ambizioni nucleari e stringere relazioni più profonde con altri paesi che si oppongono agli Stati Uniti. La Corea del Nord ha profondi legami sia con la Cina che con la Russia.

“La Corea del Nord si sta preparando per un’ulteriore escalation della tensione con Washington e Seul, per almeno un anno o più, e le sue politiche di linea dura saranno probabilmente accompagnate da sforzi per il dialogo anche prima delle elezioni americane”, ha affermato Yang Uk, un portavoce della Corea del Nord. ha detto l’analista dell’Asan Institute for Policy Studies.

“Kim si sta basando sul successo del satellite spia per realizzarne altri tre perché sa che le capacità del satellite sono un potente strumento di puntamento per un migliore comando e controllo nucleare.”

In Corea del Sud si terranno le elezioni parlamentari ad aprile che potrebbero avere un impatto sull’agenda interna ed estera del presidente conservatore Yoon Suk Yeol, che ha mantenuto una posizione aggressiva nei confronti di Pyongyang.

Pyongyang ha ora escluso la possibilità di unificarsi con la Corea del Sud, e il Paese deve cambiare radicalmente i suoi principi e la sua direzione nei confronti della Corea del Sud, ha detto Kim.

“Le relazioni Nord-Sud non sono più una parentela o una relazione omogenea, ma sono diventate completamente una relazione tra due paesi ostili, due belligeranti in guerra”, ha affermato, definendo il Sud uno stato colonizzato completamente dipendente dagli Stati Uniti per la difesa e la sicurezza nazionale.

Sia il partito al potere di Yoon che il partito democratico dell’opposizione hanno criticato il rapporto di domenica e hanno esortato la Corea del Nord a tornare al dialogo per i colloqui di pace. “Se la Corea del Nord ripeterà atti ostili, risponderemo con forza utilizzando tutti i mezzi e metodi.

Se il regime di Kim Jong-un giudicherà male la situazione e prenderà una decisione sbagliata, la Repubblica di Corea la correggerà sicuramente in base al suo potere schiacciante, “, ha affermato in un commento il People Power Party, il partito al potere.

Kim ha anche promesso di sviluppare l’economia, compresi i settori dei metalli, dei prodotti chimici, dell’energia, dei macchinari e delle ferrovie, modernizzando al contempo gli impianti di grano per aumentare la produzione. Uno degli obiettivi politici chiave è investire nella ricerca scientifica e tecnologica nelle scuole, ha affermato.