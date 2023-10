C’è un “flusso di armi” che parte dall’Ucraina e tali armi sono vendute sul mercato nero raggiungendo anche il Medio Oriente, ma la leadership di Kiev non sembra essere coinvolta.

Putin: “Dall’Ucraina flusso di armi in Medio Oriente”

Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall’agenzia Tass. “Abbiamo sicuramente informazioni sulla vendita di armi, anche in Medio Oriente“, ha affermato Putin, per poi aggiungere: “Non ho alcuna simpatia per l’attuale leadership ucraina, ma dubito che ciò sia fatto a livello di governo”.

“Il livello della corruzione in Ucraina è conosciuto, è molto alto”, ha detto ancora Putin, osservando che nel mondo “ci sono molte persone che vogliono comprare armi e in Ucraina ci sono molte persone che le vogliono vendere”.