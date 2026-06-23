Secondo il ministro della Sicurezza israeliano, Itamar Ben Gvir, dopo aver pagato “un prezzo molto alto” negli ultimi anni di guerra, Israele è arrivato “al punto più vicino a una vittoria decisiva”. Per questa ragione Ben Gvir, che ha parlato durante la riunione settimanale del suo partito Otzma Yehudit alla Knesset, ha aggiunto che Israele “non può accettare un cessate il fuoco in Libano”.

Il ministro noto per le sue posizioni estremiste, come riportato dal giornale Times of Israel, ha proseguito: “L’equazione deve essere semplice e chiara: lo Stato di Israele deve essere al sicuro. Se Israele non è al sicuro, Beirut finirà per assomigliare a Beit Hanoun (città al nord della Striscia di Gaza completamente rasa al suolo da Israele nel 2006 ndr). Israele deve agire secondo un principio inequivocabile. Dico al primo ministro che Trump è un vero amico e che bisogna trattarlo con cortesia e abbracciarlo, ma dobbiamo dirgli che non possiamo accettare un cessate il fuoco in Libano”. Per Ben Gvir, “prima di tutto vengono i soldati israeliani. Prima di tutto i nostri combattenti, prima di tutto i nostri cittadini”.

“Non possiamo accettare nemmeno una lacrima di una mamma israeliana”

Ben Gvir ha aggiunto: “Se il Libano consente che il proprio territorio venga utilizzato come base del terrorismo contro Israele, Beirut deve capire che non può continuare la propria vita come se nulla fosse. Chi sceglie la guerra contro Israele deve pagarne il prezzo. La mia posizione è che non possiamo accettare nemmeno una sola lacrima versata da una madre israeliana, anche se questo dovesse significare le lacrime di mille madri libanesi. Dobbiamo andare avanti”.

Il vicepresidente statunitense JD Vance ha attaccato apertamente le sue posizioni contrarie all’accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. In risposta, Ben Gvir ha dichiarato che già in passato ci sono stati diversi casi in cui “gli americani non erano dalla nostra parte e, nonostante ciò, abbiamo vinto”. Queste le parole di Ben Gvir: “Nutro grande rispetto per il vicepresidente (JD Vance ndr), ma il mio primo dovere è verso i nostri soldati e i nostri cittadini. È a loro che dobbiamo rendere conto. Ringrazio gli Stati Uniti, ma la nostra linea rossa resta qualsiasi attacco contro i nostri soldati e i nostri civili”.

“Israele non può rispettare l’accordo con l’Iran”

“Netanyahu deve andare dal presidente Trump e dirgli che non possiamo rispettare questo accordo” ha spigato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano. Il riferimento è alla richiesta iraniana di inserire nel cessate il fuoco la fine dell’attacco contro il Libano. Per Gvir, “il presidente Usa non tollererebbe la presenza di nazisti al suo confine”. E ancora: “Chiunque scelga la guerra contro di noi deve subirne le conseguenze. Beirut non può continuare a far finta di niente se permette che il suo territorio venga usato come base terroristica contro Israele”.

“Il Libano è il campo da gioco di Israele”

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano ha rilasciato anche un’altra intervista, questa volta a Kan News, in cui ha dichiarato che “il Libano dovrebbe essere il campo da gioco dello Stato di Israele”. E ha affermato: “Ogni casa in cui c’è terrorismo deve essere combattuta. Se i terroristi si nascondono tra la popolazione civile, io voglio soltanto proteggere i nostri soldati. Anche con un numero minore di soldati si possono ottenere risultati, se il Libano è il nostro ‘campo da gioco’”.