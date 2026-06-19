“Adesso stiamo cominciando a scoprire che nella telefonata fra Trump e Meloni la storia di “mi fa pena” non esista ed è una traduzione de la7″. Lo dice il senatore della Lega Claudio Borghi in un post su X. “A me NON FREGA NULLA di come reagiscono gli altri – continua il senatore nei commenti. Non muovo un mignolo su ‘sai che ti ha detto quello li?’ Voglio audio originale con esatto tono e parole. Ma passiamo ore davanti al Var per Cremonese-Lecce e non controlliamo cosa dicono davvero per relazioni internazionali?”.