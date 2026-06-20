“Trump è un villano, con una signora non ci si comporta così. La mia solidarietà a Giorgia Meloni”. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera è il filosofo ed ex parlamentare Massimo Cacciari, che mai avrebbe “usato le parole di Trump che si qualificano da sole e che sono volgari – dice – ma che per me finiscono lì, montarci un caso serve solo ad alimentarle”.

Le parole di Cacciari

Parlando della reazione di Giorgia Meloni all’attacco di Trump, lui non avrebbe “nemmeno risposto” perché “di fronte a frasi del genere, in un momento storico come questo, alle persone di buonsenso dovrebbe solo cadere la lingua. Sia a chi le riceve, sia a chi è chiamato a commentarle come me, sia a chi è costretto a occuparsene come voi. Stiamo parlando di una battuta volgare – evidenzia – che non merita la nostra attenzione”.

Se non ci sia una sottovalutazione politica dell’Italia, per Cacciari “non c’è nessuna sottovalutazione di nessun governo, né italiano, né europeo, né cinese, né arabo, perché quell’interlocutore con questa battuta si qualifica da solo”. E se quella di Trump possa essere una tattica per destabilizzare avversari e alleati:

“Ma quale tattica – risponde il filosofo – ma non scherziamo per piacere. Io ci vedo solo un uomo che dice cose per lo più a caso e questa volta le ha dette molto più pesanti del solito, ma come si fa… Il problema è che continuiamo ad amplificarle”.