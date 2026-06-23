Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici? FdI, Pd e M5s in calo, testa a testa tra la Lega e Vannacci
Secondo il consueto sondaggio Swg realizzato per il Tg7, i tre partiti principali italiani, Fratelli d’Italia, Pd e Movimento 5 Stelle, sono in calo rispetto a quanto rilevato la settimana scorsa.
Il sondaggio fotografa le intenzioni di voto a lunedì 22 giugno. Fratelli d’Italia cede lo 0,2% e scende al 27,7%. I dem della segretaria Elly Schlein lasciano sul terreno lo 0,3% e ora valgono il 21,8%. Passo indietro anche per il M5S di Giuseppe Conte che perde lo 0,1% attestandosi ora al 13,2%.
Crescono Forza Italia e Avs, testa a testa tra la Lega e Vannacci
In crescita invece Forza Italia, che guadagna lo 0,2% salendo al 7,4% e Alleanza Verdi e Sinistra che passa dal 6,5 al 6,6%. In crescita dell0 0,1% anche la Lega di Matteo Salvini che ora si attesta al 5,4%. Leggermente dietro Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che raccoglie il 5,3% dei consensi.
Seguono le formazioni più piccole, con Azione di Carlo Calenda che raggiunge il 3,7%, Italia Viva di Matteo Renzi il 2,5%, +Europa l’1,6%. Pari con l’1% dei consensi ci sono infine Noi Moderati e Ora!.