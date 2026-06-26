Le ultime rilevazioni fotografiche delle intenzioni di voto mostrano un momento complicato per il centrodestra. La coalizione di governo perde consensi rispetto alle precedenti rilevazioni e viene superata dal cosiddetto campo largo, l’alleanza che comprende Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra.

A pesare maggiormente è il calo di Fratelli d’Italia, che si attesta al 27,6%, registrando una flessione dello 0,4%. In diminuzione anche la Lega, che perde mezzo punto e scende al 6%, mentre Forza Italia rimane sostanzialmente stabile al 7,3%. L’unica forza del centrodestra a mostrare una lieve crescita è Noi Moderati, che raggiunge l’1%. Complessivamente, la coalizione raccoglie il 41,9% dei consensi, un dato inferiore rispetto al 44,5% ottenuto dai partiti che compongono il campo largo.

Vannacci cresce e si avvicina alla Lega

Tra i dati più significativi emerge la crescita di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. La formazione registra il balzo più consistente dell’ultimo mese, passando al 5,4% e guadagnando quasi un punto percentuale.

Il risultato porta i vannacciani a poco più di mezzo punto dalla Lega, alimentando interrogativi sugli equilibri futuri del centrodestra. Un’eventuale alleanza con la coalizione guidata da Giorgia Meloni potrebbe infatti risultare determinante in vista delle prossime competizioni elettorali.

Nel frattempo il Partito Democratico si mantiene al 22,2%, mentre il Movimento 5 Stelle è al 12,1%. Stabile anche Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%. Tra i partiti centristi crescono leggermente Italia Viva e Azione.

Il voto degli under 35 cambia gli equilibri

Lo scenario cambia sensibilmente se si prendono in considerazione esclusivamente gli elettori under 35. Tra i giovani, infatti, il Partito Democratico diventa il primo partito con il 20,7% dei consensi, superando Fratelli d’Italia che scende al 16,6%. A sorprendere è soprattutto il risultato di Alleanza Verdi-Sinistra, che raggiunge il 14,8% e conquista il terzo posto. Più indietro il Movimento 5 Stelle, fermo all’8,6%.

Tra le altre forze politiche, Azione di Carlo Calenda ottiene un risultato particolarmente positivo con il 6%, raddoppiando il consenso registrato a livello nazionale. Più contenuta invece la performance di Roberto Vannacci, che tra gli under 35 si ferma al 3,9%, confermando come il suo elettorato sia più forte nelle fasce d’età adulte rispetto a quelle giovanili.