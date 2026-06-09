L’ultimo sondaggio SWG realizzato per il Tg La7 conferma alcune tendenze già emerse nelle ultime settimane sul fronte delle intenzioni di voto degli italiani. Il dato che attira maggiormente l’attenzione riguarda la crescita di Futuro Nazionale, il movimento guidato da Roberto Vannacci, che continua a guadagnare consensi e raggiunge il 4,8%, avvicinandosi alla soglia del 5%.

Tra le principali forze politiche si registra un lieve incremento per Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, entrambi in crescita dello 0,1%. In controtendenza il Partito Democratico, che perde lo 0,3% rispetto alla precedente rilevazione.

Gli altri partiti e il dato sugli indecisi

Tra le formazioni minori si segnala anche il buon andamento di Azione, che guadagna lo 0,2%. In lieve aumento pure +Europa, il nuovo soggetto politico ORA! e Altre Liste, tutte in crescita dello 0,1%.

Arretrano invece Forza Italia, Lega e l’alleanza Verdi-Sinistra, che cedono lo 0,2%. Nessuna variazione significativa per Italia Viva e Noi Moderati, che restano stabili rispetto all’ultima rilevazione. Rimane invariata anche la quota di elettori che non esprimono una preferenza politica: il dato degli indecisi e degli astenuti potenziali si conferma al 28%, una percentuale che continua a rappresentare una fetta importante dell’elettorato italiano.