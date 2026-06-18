Nel nuovo sondaggio Youtrend per Sky TG24 emerge una crescita per Forza Italia, che guadagna lo 0,4% rispetto alla precedente rilevazione e sale all’8,2%. Il dato conferma un leggero rafforzamento del partito guidato da Antonio Tajani nel quadro delle intenzioni di voto. Nella stessa fotografia politica si registra anche un cambiamento significativo tra le forze minori, con un riequilibrio che ridisegna alcune posizioni nella parte centrale dello schieramento.

Il sorpasso e le reazioni politiche

Il sondaggio certifica inoltre il sorpasso di Futuro Nazionale sulla Lega, con il primo al 5,9% e il secondo al 5,8%. Un distacco minimo ma simbolicamente rilevante nel panorama politico attuale. Commentando i dati, il ministro Paolo Zangrillo ha sottolineato che si tratta solo di rilevazioni e che l’unico vero verdetto arriverà dalle elezioni, ricordando che manca ancora più di un anno al voto. Zangrillo ha inoltre definito Roberto Vannacci una delle novità del quadro politico, mentre il sondaggio completo sarà pubblicato nelle prossime ore.