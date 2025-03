Nei salotti dei talk show italici si parla di dazi, di Ucraina, di Albania e della situazione economica italiana. Ospite de L’aria che tira, la deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino attacca il governo: “Loro possono continuare a raccontare un mondo che non esiste, ma noi sappiamo da che parte stare”. “Albania? Lo chiamerei spreco” taglia corto il senatore Matteo Renzi.

Sui dazi il ministro degli Esteri Antonio Tajani spiega che “dobbiamo risolvere tutto con la diplomazia. Ho grande considerazione del Commissario europeo Sefcovic… è persona di buon senso, sa trattare e tutelare gli interessi delle imprese europee e italiane. La guerra dei dazi non conviene a nessuno”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Si assiste a un bombardamento mediatico di Meloni e della maggioranza, dicono che loro sono bravissimi ma la realtà è un’altra. Loro possono continuare a raccontare un mondo che non esiste, ma noi sappiamo da che parte stare”. (Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle, L’aria che tira)

“L’intervento promosso dal governo italiano in Albania è uno dei modelli per far fronte ad un problema che non abbiamo ancora risolto”. (Gianluigi Paragone, 4 di Sera)

“Albania? Lo chiamerei spreco, non CPR”. (Matteo Renzi, Tagadà)

“Almasri? Meloni non si assume le proprie responsabilità: non è abituata a dire la verità”. (Vittoria Baldino, Movimento 5 Stelle, Tagadà)

“Trump e Putin sono in combutta”. (Nathalie Tocci, Tagadà)

“Fra Trump e Putin non c’è una combutta. I toni possono essere discutibili ma è il primo tentativo in tre anni di mettere pace e di fermare l’aggressione all’Ucraina”. (Nicola Procaccini, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“L’Italia, con Meloni, sta baciando la pantofola di Trump”. (Pier Luigi Bersani, Otto e mezzo)

“Dazi? Investire sul mercato interno per difenderci. No a dazio su dazio”. (Riccardo Molinari, Lega, Omnibus)

“I dazi non devi solo subirli, vanno negoziati bilateralmente perché gli impatti sono differenti”. (Claudio Borghi, Lega, Coffee Break)

