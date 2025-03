Nei salotti dei talk show italici le opposizioni provano la spallata al governo. “È il momento di massima difficoltà nella storia del governo Meloni” tuona Alessandro Di Battista. “La Meloni – dice il senatore Matteo Renzi – è l’unico leader che non è stato riceveuto da Trump”. “Tra Prodi e Meloni – attacca Carlo Rossella – c’è una differenza abissale a favore del primo”.

Dall’altra parte della barricata, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani prova a parare i colpi: “Il governo e la maggioranza hanno una voce sola: quella del presidente Meloni. Al contrario potrei dire che le opposizioni hanno sei voci, come il numero delle risoluzioni che hanno presentato in Parlamento”.

Ecco un po’ di zapping tra i talk show italici:

“Il ruolo di ministro dei trasporti va stretto a Salvini”. (Massimiliano Salini, Forza Italia, Tagadà)

“I centri in Alania diventeranno CPR”. (Lucio Malan, Fratelli d’Italia, Tagadà)

“Se vogliono trasformarli in CPR dovranno cambiare le regole e trasformare il centro dove adesso mancano gli alloggi”. (Matteo Orfini, Partito Democratico, Tagadà)

“In Italia il clima verso i giornalisti è terribile ma su pochi, è la strategia di Orban che Meloni ha imparato: prendine dieci e pestali”. (Roberto Saviano, Otto e mezzo)

“Meloni su Ventotene? Le interessa ribadire l’anti-antifascismo”. (Mirella Serri, DiMartedì)

“Il Manifesto di Ventotene non ha fondato l’Europa”. (Alessandro Sallusti, 4 di Sera)

“È il momento di massima difficoltà nella storia del governo Meloni”. (Alessandro Di Battista, DiMartedì)

“Tra Prodi e Meloni c’è una differenza abissale a favore del primo”. (Carlo Rossella, DiMartedì)

“Il problema dei salari e dell’occupazione è serio”. (Elsa Fornero, DiMartedì)

“In questo momento al governo c’è il centrodestra. Sul futuro dei nostri figli decide Giorgia Meloni, che due mesi fa consideravate la grande leader ponte tra l’Europa e Trump e che è l’unica leader che non si è fatta ricevere da Trump”. (Matteo Renzi, Cinque Minuti)

“In un mondo globale è tornata la politica nazionale”. (Giulio Tremonti, Omnibus)

“Il governo e la maggioranza hanno una voce sola: quella del presidente Meloni. Al contrario potrei dire che le opposizioni hanno sei voci, come il numero delle risoluzioni che hanno presentato in Parlamento. Quello che dobbiamo affrontare è una questione molto complessa e preoccupante e dunque invito a ragionare evitando slogan e semplificazioni”. (Luca Ciriani, Fratelli d’Italia, Agorà)