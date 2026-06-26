Nella mattinata di oggi è iniziata a Montecitorio la discussione generale sul testo della nuova legge elettorale, approvato dalla commissione Affari Costituzionali mercoledì sera. Numerosi i nodi ancora da sciogliere tra cui quello delle preferenze, che sta creando divisioni in entrambi gli schieramenti.

In attesa di capire cosa succederà e cosa sceglierà di fare Fratelli d’Italia, ecco cosa prevede la Legge elettorale in discussione. È ovviamente targata centrodestra e prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato (fino a un tetto di 220 eletti alla Camera e 113 al Senato) alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Se nessuno arriva a questa percentuale o la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali. Il premio di maggioranza è ‘diviso’ in listini circoscrizionali e, in base a una modifica approvata in commissione, un candidato che figuri nel listino deve essere presente anche almeno in un collegio plurinominale della circoscrizione. È inoltre previsto l’obbligo (pena l’inammissibilità della lista) al momento del deposito del contrassegno, dell’indicazione del nome che verrà proposto dalla lista o coalizione al presidente della Repubblica come candidato premier e la presentazione del programma.