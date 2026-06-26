Dal premio di maggioranza alle soglie di sbarramento, cosa prevede la nuova legge elettorale in discussione alla Camera
Nella mattinata di oggi è iniziata a Montecitorio la discussione generale sul testo della nuova legge elettorale, approvato dalla commissione Affari Costituzionali mercoledì sera. Numerosi i nodi ancora da sciogliere tra cui quello delle preferenze, che sta creando divisioni in entrambi gli schieramenti.
In attesa di capire cosa succederà e cosa sceglierà di fare Fratelli d’Italia, ecco cosa prevede la Legge elettorale in discussione. È ovviamente targata centrodestra e prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato (fino a un tetto di 220 eletti alla Camera e 113 al Senato) alla coalizione che abbia ottenuto almeno il 42% dei consensi. Se nessuno arriva a questa percentuale o la Camera e il Senato danno esiti elettorali diversi, si procede con un proporzionale puro. Il sistema prevede liste bloccate in collegi plurinominali. Il premio di maggioranza è ‘diviso’ in listini circoscrizionali e, in base a una modifica approvata in commissione, un candidato che figuri nel listino deve essere presente anche almeno in un collegio plurinominale della circoscrizione. È inoltre previsto l’obbligo (pena l’inammissibilità della lista) al momento del deposito del contrassegno, dell’indicazione del nome che verrà proposto dalla lista o coalizione al presidente della Repubblica come candidato premier e la presentazione del programma.
- Meccanismo proporzionale con premio governabilità. Proporzionale con premio di governabilità di 70 seggi a Montecitorio e 35 a Palazzo Madama con un tetto massimo di 220 seggi complessivi alla Camera e 113 al Senato. Il premio viene attribuito alla lista o alla coalizione che sia arrivata prima in entrambi i rami del Parlamento e non scatta in caso di risultati difformi o se nessuno raggiunge il 42%.
- Liste bloccate e premio. Niente preferenze, il voto avviene su liste bloccate e il premio in listini circoscrizionali con i nomi indicati sulla scheda. Previsto l’obbligo della doppia candidatura nel listino e nel collegio.
- Soglie di sbarramento. Restano, per l’ingresso delle liste in Parlamento, le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum: il 10 per cento per le coalizioni e il 3 per cento per le liste con la novità del ripescaggio per il migliore coalizzato.
- Nome del premier. Le liste e coalizioni devono indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi indicheranno come candidato premier al presidente della Repubblica e il programma. Durante l’esame in commissione sull’indicazione del premier si è specificata la salvaguardia dell’articolo 67 che prevede l’assenza di vincolo di mandato e di quella dell’articolo 92 sulla prerogativa del capo dello Stato di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (un modo per far passare il premierato tanto voluto dalla Meloni, come ha accusato Fratoianni? Ndr)
- Raccolta firme ed esoneri. Previsto l’esonero dalla raccolta delle firme per chi abbia un gruppo parlamentare in una delle due Camere ma da prima del 31 dicembre 2025. Non ne usufruiranno Futuro Nazione e +Europa.
- Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. I voti espressi dagli elettori del Trentino e della Valle d’Aosta saranno computati ai fini del calcolo della cifra elettorale nazionale e le liste potranno scegliere di collegarsi con una lista nazionale e, in questo caso, i loro seggi verranno considerati ai fini del raggiungimento del tetto del premio.
- Voto degli italiani all’estero. Nessuna modifica per il momento alle circoscrizioni Estero ma una serie di misure sulla trasparenza del voto.
- Fuori sede. Resta aperto il nodo del voto dei fuori sede. Il tema, affrontato anche una serie di emendamenti che sono però rimati accantonati senza avere nemmeno il parere dei relatori e del governo.