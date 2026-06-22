Nella giornata di sabato c’è stato il Roma Pride che ha visto la partecipazione anche della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. La presenza della leader della sinistra italiana alla manifestazione organizzata, come ogni anno, dalle associazioni omosessuali non è evidentemente piaciuta al presidente del Consiglio comunale di Monopoli, Aldo Zazzera, che sui social, il giorno dopo ha commentato così: “Oggi domenica potevi restare a casa a fare due polpette al sugo. Mado’ che bontà”.

La frase ha innescato pesanti polemiche ed è risaltata solo per il fatto che Zazzera ha un ruolo istituzionale. Sono state infatti decine le offese che la Schlein ha ricevuto sempre sui sociale, a causa della sua partecipazione. A sollevare il caso è stato il Pd della cittadina pugliese che in una nota ha condannato duramente il commento. La frase completa è apparsa sotto un post in cui la Schlein raccontava la sua partecipazione al Roma Pride.