Elon Musk oggi su X è tornato a parlare del nuovo stop dei giudici al trasferimento dei migranti in Albania: “Questo è inaccettabile. Il popolo italiano vive in una democrazia o è un’autocrazia non eletta a prendere le decisioni?”. Una nuova entrata nel dibattito politico italiano, quella di Musk, dopo le parole sui giudici (“Questi giudici devono andarsene”) e su Sea Watch (““È un’organizzazione criminale”).

A Musk ha risposto in prima persona il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con una nota: “L’Italia è un grande paese democratico e devo ribadire che sa badare a se stessa, nel rispetto della sua Costituzione”. E ancora: “Chiunque, particolarmente se, come annunziato, in procinto di assumere un importante ruolo di governo in un Paese amico e alleato, deve rispettarne la sovranità e non può attribuirsi il compito di impartirle prescrizioni”

This is unacceptable. Do the people of Italy live in a democracy or does an unelected autocracy make the decisions? https://t.co/MdVUbt1jbF — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2024

Elon Musk è tornato a parlare della situazione italiana commentando un post di Ian Miles Cheong, che sul suo profilo si presenta come un influencer social e che ha scritto: “Al governo di Giorgia Meloni in Italia non sarà consentito espellere gli immigrati clandestini, secondo i giudici che hanno appena respinto la sua decisione. I magistrati hanno sottolineato che l’Egitto ha una pessima reputazione in materia di diritti umani e che pertanto rimandare gli immigrati clandestini dall’Egitto al loro Paese d’origine costituirebbe una potenziale violazione dei loro diritti umani, pertanto non è possibile farlo. I confini dell’Italia rimarranno aperti e ai nuovi europei sarà consentito di invadere per sempre sia l’Italia che l’Europa”.