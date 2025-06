“Molto tempo fa avevo previsto che il Presidente avrebbe attaccato l’Iran a causa della sua incapacità di negoziare correttamente – non è abile!” Secondo voi chi lo ha detto? Bernie Sanders? Un qualsiasi democratico antri trumpiano? No, lo disse Donald Trump. Era l’11 novembre del 2013 e l’attuale presidente statunitense stava attaccando Barack Obama. D’altronde, la coerenza politica non è certo una delle qualità più di moda nel pianeta.

Remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly-not skilled!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2013