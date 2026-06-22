“Donald è un misogino. Non rispetta le donne, ha dei problemi con loro, in particolare con quelle forti”. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, Mary L. Trump, psicologa clinica e nipote del presidente degli Stati Uniti, parlando degli attacchi ripetuti di suo zio contro la premier Meloni.

“Sta perdendo il controllo di sé stesso”

“È un uomo profondamente insicuro — aggiunge —. Sta perdendo il controllo di sé stesso ed è sempre più ovvio che non sa cosa sta facendo e sta creando disastri da cui non riesce a uscire. E questo lo rende più disperato. L’unica cosa che gli viene in mente di fare è incolpare gli altri”.

“Come sta scoprendo Meloni stessa – prosegue Mary Trump -, Donald alla fine si rivolta sempre contro i suoi alleati, perché non riescono mai a essere abbastanza leali. Sa che la sua guerra contro l’Iran è stata un totale disastro per lui e per gli Stati Uniti. Abbiamo visto com’era isolato al G7, penso che questo sia stato sufficiente a farlo andare sulla difensiva. Peggiorerà sotto ogni aspetto. Continuerà a scagliarsi contro tutti, non finirà bene”.

“Ha da decenni disturbi psichiatrici non diagnosticati”

“Penso che la maggior parte di ciò con cui abbiamo a che fare in questo momento – aggiunge – sia dovuta al suo stato emotivo e psicologico molto compromesso. Ha da decenni disturbi psichiatrici non diagnosticati e non curati, che possono solo peggiore con il tempo. È in un grave declino cognitivo. Questo da solo basterebbe per renderlo un periodo peggiore per lui (e per noi), ma a ciò si aggiunge che oggi ha molto più potere”.

“A Donald non importa cosa succede a nessuno se non a sé stesso. Più diventa disperato, peggio sarà per noi perché se pensa di andare a fondo, ci trascinerà con sé”, conclude Mary L. Trump.