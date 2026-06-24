L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno è uscito oggi dal carcere di Rebibbia, dove era recluso da 1 anno, 5 mesi e 24 giorni, per il reato di traffico d’influenze illecite e abuso d’ufficio, nell’ambito dell’inchiesta “Mondo di Mezzo”. “Esco dal carcere da innocente” ha detto lasciando il carcere, facendo poi una considerazione sul sovraffollamento delle carceri: “Il governo Meloni non ha fatto niente”.

“Vedrò questa sera Vannacci a cena, è un volto nuovo, una nuova speranza che rompe gli schemi e apre una prospettiva diversa” ha continuato Alemanno parlando con i giornalisti fuori dal carcere. “Parleremo di tante cose, anche se non siamo d’accordo su tutto”. Ad accoglierlo fuori dal carcere una folla di attivisti di destra. L’ex sindaco ha specificato che non si sente tradito da nessuno anche se sente “un problema politico. Io sono un sovranista e non accetto una politica conservatrice. In Italia non c’è niente da conservare e bisogna cambiare tutto. Questa è la verità”, ha detto.