“L’inno d’Italia è, al pari della bandiera, uno degli elementi distintivi della nazione: come la bandiera è disciplinata all’articolo 12 della Costituzione proprio nella prima parte, nella parte valoriale, quella che sancisce i valori su cui si fonda la Repubblica, credo che sia veramente giusto che accanto alla bandiera ci sia anche l’Inno” . A dirlo è la deputata di Fratelli d’Italia Donatella Campione durante il convegno che si è svolto a Palazzo Madama dal titolo “Il canto degli Italiani in Costituzione”, durante il quale è stata presentata la proposta di modifica dell’articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell’inno nazionale. Il disegno di legge prevede di inserire nell’articolo 12 della Costituzione il comma: “L’Inno nazionale della Repubblica é il ‘Canto degli Italiani’, con testo di Goffredo Mameli e musica di Michele Novaro”.

La proposta ha trovato il plauso di molti esponenti politici, da Vannacci a Valditara fino a La Russa e all’esponente del Pd Walter Verini, che però vorrebbe inserire “Bella Ciao” come inno ufficiale delle celebrazioni del 25 aprile. Ad approvare è anche Luciano Violante, l’ex presidente della Camera presente come relatore al convegno.

Critici invece gli esponenti di Patto per il Nord: “Siamo a fine legislatura, di federalismo non si è neppure mai accennato, i dati Istat, Caritas e Svimez sentenziano che il Nord cresce di meno del Sud e si impoverisce di più rispetto alla media nazionale, eppure c’è chi pensa di inserire l’inno di Mameli in Costituzione. E’ una provocazione inaccettabile, il Nord non è e non sarà mai schiavo di Roma e i nostri bimbi non si chiaman balilla”. “Inoltre – continua la nota – molti dimenticano, o non sanno, che nell’inno di Mameli non è citata solo Roma, ma anche Legnano e Legnano siamo noi, è il Nord che sconfisse Federico Barbarossa che voleva egemonizzazione l’Italia settentrionale. L’Italia non è solo Roma, ma è anche il Nord e non riconoscerlo è uno sfregio ai nostri territori e alla nostra gente. Noi non lo consentiremo”.