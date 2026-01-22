L’accordo raggiunto sulla Groenlandia prevederebbe la cessione agli Stati Uniti della sovranità su piccole porzioni di territorio groenlandese, dove gli Stati Uniti potrebbero costruire basi militari. Lo rivelano tre alti funzionari al New York Times paragonando la situazione a quella delle basi della Gran Bretagna a Cipro, considerate territorio britannico. L’idea, hanno riferito i funzionari, è stata del segretario generale della Nato Mark Rutte che “ci stava lavorando da un po’”. Si tratterebbe di un compromesso che la Danimarca è disposta ad accettare.

La posizione della Danimarca sulla Groenlandia

La Danimarca desidera perseguire “un dialogo costruttivo con i suoi alleati” sulla sicurezza della Groenlandia e dell’Artico, ma nel rispetto della sua “integrità territoriale”. Lo ha detto la prima ministra danese Mette Frederiksen. “Possiamo negoziare tutti gli aspetti politici: sicurezza, investimenti, economia. Ma non possiamo negoziare la nostra sovranità. Sono stato informata che non è stato così”, ha dichiarato la premier in una dichiarazione, in seguito all’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di una bozza di accordo sulla Groenlandia con il segretario generale della Nato Mark Rutte.