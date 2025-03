Il senatore del Movimento 5 Stelle, Pietro Lorefice, esprime con toni critici l’attesa per l’intervento della premier Meloni in Aula. Secondo Lorefice, il governo sta portando avanti lo smantellamento del PNRR con un atteggiamento che definisce quasi derisorio. “Aspettiamo con ansia e resilienza che la Meloni si presenti in Aula per parlarci, magari ridendoci in faccia come di consueto – dice il senatore -, dello smantellamento di fatto del Pnrr. Perfino la Corte dei conti e la Ragioneria generale dello Stato non possono fare altro che certificare ritardi imbarazzanti. E nonostante evidenze smaccate, il ministro Giorgetti caccia l’asso dalla manica: perché non chiedere all’Europa di spostare tutto al 2027? D’altronde, perché salvare oggi l’Italia se puoi rimandare il tutto di un anno?”.

“Un passato da oppositori, un presente da rinviatori”

Lorefice sottolinea l’incoerenza dell’attuale governo, ricordando come Meloni e Giorgetti, quando erano all’opposizione, criticassero aspramente il PNRR. All’epoca, dice il senatore, deridevano i 209 miliardi ottenuti da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle per l’Italia. Oggi, però, sono proprio loro a frenare i progetti e a rinnegare quell’opportunità economica. Questa contraddizione, secondo il senatore, dimostra la mancanza di una strategia concreta per affrontare le sfide del Paese.

“Giorgia e Giorgetti – ha aggiunto – gli stessi strateghi che quando erano all’opposizione, deridevano i 209 miliardi che Conte e il M5S avevano portato a casa per il nostro Paese. Gli stessi patrioti alla pizzaiola che adesso stanno negando la salvezza agli italiani che ormai sono impantanati in un Piano Nazionale Rinvii e Retromarce. Con il duo Giorgia e Giorgetti, addio a tanti progetti”.