Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni dopo lo scontro con Donald Trump e rilancia la linea della normalizzazione nei rapporti tra Roma e Washington. Intervenendo all’iniziativa “Il giorno de La Verità”, intervistata dal direttore Maurizio Belpietro, la presidente del Consiglio ha escluso conseguenze significative sul piano diplomatico e ha ribadito la centralità dell’alleanza transatlantica.

Le parole della premier

“Non intendo continuare ad alimentare questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità”, ha affermato la premier, spiegando di aver condiviso questa impostazione anche durante l’ultimo Consiglio dei ministri in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

Meloni ha inoltre minimizzato il rischio di ripercussioni nei rapporti tra Italia e Stati Uniti. “Non vedo rischi di contraccolpo”, ha dichiarato, ricordando che i due Paesi sono legati da “una storia di cooperazione talmente antica e solida che non è che si cancella e ridiscute per una discussione sui social media”. A sostegno della sua tesi ha citato sia la recente visita del ministro della Difesa Guido Crosetto a Washington sia l’andamento dell’export italiano, “cresciuto nonostante i dazi americani nell’ultimo periodo, a dimostrazione che i nostri prodotti sono molto ben recepiti”.

La presidente del Consiglio ha confermato la partecipazione del governo al ricevimento per l’Independence Day all’ambasciata americana. “Ritengo che il ministro Tajani nell’immediato abbia fatto bene ad annullare la missione negli Usa per dare un segnale. Ma una volta che il messaggio passa non c’è bisogno di andare oltre. A Villa Taverna il governo sarà presente anche per rispetto all’ambasciatore Fertitta, personalità che molto lavora per i rapporti Italia-Usa”.

Parlando delle polemiche degli ultimi giorni, Meloni ha spiegato di essere rimasta “sinceramente colpita” dagli attacchi del presidente americano. Ha ricordato le diverse interpretazioni circolate, dai video diventati virali in cui il suo atteggiamento “poteva sembrare assertivo” fino all’ipotesi che Trump abbia voluto “distogliere l’attenzione dall’andamento dei negoziati sull’Iran, riportando l’attenzione sulle difficoltà in ambito Nato”. Tuttavia, ha precisato: “Non so se possono essere vere”.

La premier ha quindi ribadito la propria visione strategica. “Non cambio idea, la politica estera italiana sarà quella degli ultimi 80 anni: mantenere solido il rapporto tra Usa e Ue è quello su cui si basa la forza dell’Occidente”. E, con un riferimento ai meme e ai contenuti virali circolati online, ha invitato a non banalizzare i dossier internazionali: “Parliamo di politica estera come fosse Temptation Island ma è più complessa”.