“Vogliamo dare sollievo al 99% della popolazione tassando l’1% più ricco. C’è una grande disparità nella distribuzione della ricchezza ovvero tanta ricchezza accumulata in troppe poche mani. I miliardari in Italia pagano pochissime tasse in percentuale, una curva che dimostra un’ingiustizia palese: dobbiamo quindi abbassare le tasse sul lavoro delle persone comuni e alzare l’aliquota sulle grandi ricchezze”. Lo afferma la deputata Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra ai microfoni di La7 nel corso de L’Aria che tira.

Le parole di Piccolotti

“Noi non vogliamo tassare nessuno sotto i 2 milioni di euro – prosegue la deputata rossoverde – chi sta svuotando le tasse del ceto medio è il governo che ha fatto salire la pressione fiscale che pesa sulle fasce da 80.000 in giù e in particolare sui lavoratori dipendenti. Noi vogliamo abbassare le tasse su questi lavoratori e – conclude Piccolotti – alzarle ai ricchissimi. Chi ha milioni e milioni di euro è ricco, così come chi ha miliardi ed è mai possibile che questi non possano contribuire pagando un po’ di più?”.