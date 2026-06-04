Comuni al ballottaggio. Sotto i riflettori le sfide nei sei capoluoghi di provincia (Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata, Trani) i e i 41 comuni sopra i 15 mila abitanti per decidere chi ha vinto tra centrodestra e centrosinistra. Alle urne il 7-8 giugno. Ago della bilancia saranno inevitabilmente i voti di civici, centristi e vannacciani. Di apparentamenti ufficiali ce ne sono pochi.

Vigevano, caso politico

Nella cittadina lombarda si misura il peso del generale Vannacci che, uscito dalla Lega, ha fondato un proprio partito (“Futuro Nazionale”); un partito che a Vigevano al primo turno ha sorpreso i più raccogliendo il 14,2% dei consensi senza il simbolo ufficiale del neo partito. Un dato che preoccupa in particolare gli azzurri che sono già in allarme al grido :” Dobbiamo inglobare Vannacci o crescerà come Le Pen”.

In effetti il generale cresce nei sondaggi ai danni della Lega e punta al raddoppio dei deputati alla Camera. Il generale sta imbarcando consiglieri comunali e l’ultimo sondaggio di SWG per La 7 colloca il partito dell’ex parà al 4,6%, non lontano dalla Lega, in calo al 5,8%. Sabato a Viareggio, la città del generale, I Vannacciani dovrebbero ufficializzare altri 4 nuovi arrivi. Si dice che tra costruttori orologiai, influencer, in 5 mesi, Futuro Nazionale ha incassato una trentina di donazioni per un totale di 300.000 euro; donazioni che sono arrivate non solo da privati cittadini ma anche da diverse realtà imprenditoriali.

Ultima tornata di amministrative

Al netto delle vittorie al primo turno restano da assegnare importanti comuni. Sono in lizza duelli importanti, non solo fra i candidati di centrodestra e centrosinistra , come ad Arezzo, Chieti, Macerata, Trani. In quest’ultima città, dopo due mandati targati Pd, si sfideranno Marco Galiano che è ancora sostenuto dal Pd ma non dal M5S e Angelo Guarriello per il centrodestra. Ma come molti casi anche qui non è stato fatto alcun apparentamento.