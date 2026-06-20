“Non intendo raccogliere le provocazioni di chi si crede autosufficiente”. Così in un colloquio con il Corriere della Sera il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, parlando della foto che ritrae Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein, di cui però si fida e che sente “spesso”. “Lo sanno bene anche loro che senza i riformisti la sinistra non vincerà mai – dice – è matematica”.

La parole di Renzi

“L’unica foto che mi interessa è quella con Barack”, ripete poi l’ex premier dagli Stati Uniti dove ha partecipato all’inaugurazione dell’Obama Presidential Center. “Erano presenti leader, amministratori, personalità e rappresentanti di sensibilità molto diverse del mondo democratico e progressista. Negli Stati Uniti hanno capito che, di fronte al rischio rappresentato dal trumpismo, le differenze interne non possono trasformarsi in divisioni insanabili”, racconta.

Ed è una “lezione” che “vale anche per l’Italia – sottolinea il leader di Iv – perché il centrosinistra ha culture e storie differenti, ma non può permettersi di disperdere le proprie energie mentre la destra continua ad occupare tutti gli spazi del potere”. Renzi sostiene che se “non saremo capaci di costruire un’alternativa credibile e unitaria il rischio è che la destra completi il proprio disegno arrivando a condizionare anche la prossima elezione del presidente della Repubblica”.