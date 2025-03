Alla vigilia del vertice di domani, giovedì 27 marzo a Parigi, dedicato alla pace e alla sicurezza dell’Ucraina, Matteo Renzi attacca il governo di Giorgia Meloni, dichiarando di non capire la sua posizione: “Al momento mi sembra che la politica internazionale veda tanti soggetti molto attivi, Russia, Ucraina, gli Stati Uniti e Arabia Saudita, e poi la Francia, Germania e Regno Unito che tentano la coalizione dei volenterosi, mentre l’Italia, non abbiamo capito dov’è”, ha detto il leader di Italia Viva all’Ansa, prima di iniziare la visita al centro di migranti di Gjader, in Albania, a guida di una delegazione di parlamentari del suo partito. Poi ha aggiunto di essere “a favore di un grande ruolo dell’Italia in Europa. Ma io non ho capito da quale parte sta Giorgia Meloni, con Salvini o con Tajani, o sta nel mezzo?”.