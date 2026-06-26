Risale la tensione nello stretto di Hormuz dove oggi ci sono stati degli attacchi. A scriverlo su Truth è Donald Trump: “L’Iran ha lanciato almeno quattro droni d’attacco unidirezionali contro navi in transito nello Stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito in pieno il ponte superiore di una grande e costosissima nave da carico. Sono stati riportati danni, ma la nave ha potuto proseguire la navigazione. Noi abbiamo abbattuto altri tre droni”. Prosegue Trump: “Si tratta, ovviamente, di una folle violazione del nostro accordo di cessate il fuoco”.

Gli attacchi avvengono nello stesso giorno in cui il canale televisivo in lingua inglese della Repubblica islamica, Press Tv, ha dichiarato che è stata stabilita una linea di comunicazione tra gli Stati Uniti e l’Iran con l’obiettivo di prevenire incidenti e ridurre le tensioni nello Stretto. Secondo una fonte citata da Press Tv, la linea di comunicazione è stata creata nel rispetto della dichiarazione finale rilasciata dai mediatori al termine dei colloqui della scorsa settimana a Zurigo, per attuare le disposizioni dell’articolo 5 del memorandum d’intesa di Islamabad.