Il segretario generale della Nato Mark Rutte, in un’intervista a Fox News, ha sottolineato il sostegno europeo alle operazioni militari statunitensi contro l’Iran, evidenziando l’ampiezza del coinvolgimento logistico delle basi europee. “Comprendo perfettamente la delusione, ma se prendiamo ad esempio l’Italia, 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l’operazione. Quindi si tratta di un numero enorme.” ha affermato Rutte, aggiungendo che il contributo complessivo del continente sarebbe ancora più esteso: “Se si guarda a tutta l’Europa, si parla di un numero compreso tra 4.000 e 5.000 missioni di volo”.

Il segretario generale ha poi citato anche il caso della Romania: “Un Paese come la Romania, nella sua capitale Bucarest – ha aggiunto Rutte – ha dovuto ridurre il traffico aereo commerciale perché l’aeroporto veniva utilizzato come deposito per le aerocisterne. Quindi tutto questo sta accadendo”.

Le reazioni in Italia

Le parole hanno immediatamente acceso il dibattito politico in Italia. Tra le prime reazioni, quella del leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli: “Le parole di Rutte sono gravissime e sbugiardano Giorgia Meloni. Meloni ha ingannato gli italiani e il Parlamento: 500 voli militari americani sono decollati dalle basi NATO presenti in Italia a sostegno di Epic Fury, la guerra di Trump e Netanyahu contro l’Iran. Il sostegno di Giorgia Meloni a Trump non è mai venuto meno e, a questo punto, è lecito pensare che gli scambi di accuse tra lei e il presidente degli Stati Uniti siano stati una sceneggiata per coprire il sostegno militare garantito dalle basi italiane agli aerei Usa. Meloni chiarisca immediatamente quanto accaduto e riferisca al Parlamento e agli italiani”.