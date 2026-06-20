Il vicepremier Matteo Salvini, a margine di un gazebo della Lega a Milano, ha affrontato diversi temi politici e internazionali, dalle relazioni con gli Stati Uniti alle dinamiche del centrodestra, fino alle ipotesi di governo e ai dossier interni.

Le parole di Salvini

Rispondendo a chi gli chiedeva se si fosse pentito del sostegno a Donald Trump, ha affermato: “Non mi devo pentire, mi pento e mi dolgo quando vado a confessarmi in chiesa”. Ha poi aggiunto: “Io posso solo ripetere che chi attacca il presidente del Consiglio attacca tutto il governo e attacca tutta l’Italia. Ciò ovviamente non compromette i rapporti fra due paesi amici, fra due popoli amici – ha aggiunto -. Io mi sento italiano, sono vicepresidente del Consiglio e voglio avere buoni rapporti con tutti”.

Sulla propria agenda e sui prossimi impegni, Salvini ha spiegato: “La mia agenda la faccio settimana per settimana, posso dire dove vado oggi pomeriggio, ossia in piazza San Carlo a Milano, e dove vado domani con mia figlia”, riferendosi anche alla festa del 2 luglio dell’ambasciata Usa per l’indipendenza americana.

Sollecitato sul Nobel per la Pace e su eventuali riconoscimenti a Trump, ha risposto: “Buon lavoro”, aggiungendo in tono ironico, a proposito del patron del Milan Gerry Cardinale: “Ecco – ha scherzato Salvini, tifoso rossonero -, lì si compromettono i rapporti con gli Stati Uniti…”.

Guardando alle politiche, il leader della Lega ha detto: “Alle politiche sono convinto che il centrodestra possa vincere, questo centrodestra, con la Lega ampiamente in doppia cifra”, criticando i sondaggi che vedrebbero avanti il movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci: “Ieri ne ho visto uno dove la Lega è avanti abbondantemente – ha sottolineato -. Quindi il sondaggio io lo faccio l’anno prossimo, in cabina elettorale. Ci rivediamo l’anno prossimo con sondaggisti e ‘euroscopisti’ e vediamo”.

Sull’ipotesi di alleanze con Vannacci, ha chiarito: “Per il momento si è messo fuori, poi se cambierà idea… Però per il momento è lui, se voti reiteratamente contro il governo e per mandare a casa il governo… Legittimo farlo, vedremo ad esempio sul piano casa come voteranno – ha spiegato Salvini -. Se tu voti contro il governo perché lo vuoi mandare a casa, poi o cambi idea e dici ‘ho sbagliato’ oppure non puoi votare contro il governo e poi chiedere di entrare”.

Infine, sul fronte istituzionale e sul possibile ruolo al Viminale, in relazione all’incontro tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale, ha dichiarato: “Non mi chiedete di commentare l’incontro fra Piantedosi e Mattarella di cui non so niente. Piantedosi è un amico, però non so cosa si siano detti onestamente. Lunedì mattina vado a fare un sopralluogo di lavori alla caserma Montello però mi trovo molto bene dove sto”. E ha concluso: “Abbiamo 100.000 case vuote da risistemare e da riassegnare rapidamente a italiani e stranieri regolarmente presenti in difficoltà – ha aggiunto -. Penso che sia una missione importante, e a questo mi dedico”.