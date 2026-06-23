Giorgia Meloni non è più un’alleata privilegiata del mondo conservatore americano che si riconosce nella sigla Maga, “Make America Great Again”. A seguito, infatti, dello scontro con Donald Trump, la leader di Fratelli d’Italia è ormai considerata una leader inaffidabile: a dirlo è Steve Bannon, storico stratega della prima campagna presidenziale di Trump.

Le sue parole segnano una rottura politica e sono riportate in un’intervista su Repubblica. Secondo Steve Bannon, la Meloni “era fantastica, ma ormai è diventata una globalista totale. Non la prendo più seriamente e nessuno negli Stati Uniti lo fa”.

Secondo l’ex consigliere di Trump, Meloni avrebbe tradito le aspettative americane schierandosi sulle posizioni dell’Unione Europea e della Nato: “Ha giocato il gioco dell’Unione Europea perché le servivano i soldi e quello della Nato per convenienza politica” sostiene Bannon, che accusa la premier italiana di non aver sostenuto gli Stati Uniti nelle recenti crisi internazionali.

L’Italia non ha appoggiato le iniziative americane per la sicurezza nel Golfo Persico. E cosa ancor più grave ha negato l’uso di Sigonella per gli attacchi all’Iran. Per Bannon, “quando gli Stati Uniti hanno avuto bisogno di un alleato che si schierasse e sostenesse uno sforzo navale congiunto, lei si è tirata indietro”.

Bannon: “Le azioni nocive della Meloni non verranno dimenticate presto”

E poi l’affondo più grave da parte di Bannon, un vero e proprio avvertimento politico: “Le azioni nocive e dannose di Meloni contro l’America durante un tempo di guerra non verranno dimenticate presto. Lei non è un’amica degli Stati Uniti e ci saranno conseguenze”.

Nell’universo Maga stanno ora emergendo nuove figure che prenderanno il posto della presidente del Consiglio. Tra queste quella del generale Vannacci che viene osservato con interesse da alcuni ambienti della destra statunitense.