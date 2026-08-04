“Capisco il nervosismo spagnolo per la loro politica fallimentare sui migranti, ma noi abbiamo il dovere di proteggere i confini italiani, che sono fra l’altro anche settemila chilometri di confini europei, che riguardano anche altri Stati, e che sono dunque confini di tutta l’Unione”. Lo afferma il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della Sera in cui respinge le accuse che arrivano dalla Spagna.

Le parole di Tajani

“Noi siamo sempre stati solidali con la Spagna, siamo amici degli spagnoli, ma la loro politica su questo dossier non è perfetta, e noi i nostri passi li abbiamo fatti dopo un’attenta valutazione del ministero dell’Interno”, aggiunge.

“La Spagna sta regolarizzando 500 mila stranieri irregolari, e lo sta facendo senza aver condiviso questa scelta con nessuno dei partner europei, e questo non va bene. Ora addirittura si apprende che sono un milione le domande di regolarizzazione, e chi impedisce a queste persone di circolare liberamente nell’area Schengen?”, sostiene il ministro e vicepremier.

Per Tajani “quello che è successo a Ceuta non è qualcosa di marginale, è un rischio per tutta l’Unione, ed è nostro diritto chiedere misure aggiuntive, chiarimenti e misure preventive perché questi fatti non si ripetano e non compromettano il tessuto sociale di altri membri della Ue”.

Il ministro replica su quanto sostenuto dal governo spagnolo, che in Italia arrivino il doppio di irregolari di quanti ne arrivino in Spagna.

Tajani a questo proposito sottolinea che i numeri citati, sono datati e precedenti al 2021: “I dati veri sono altri, da noi c’è stato un dimezzamento degli arrivi irregolari, anche grazie ad una politica estera che sul dossier migratorio sotto il governo Meloni è stata più che responsabile, a cominciare dagli effetti di un Piano Mattei che è sistemico e che sta dando i suoi frutti”.