Intervistato dalla Stampa, l’economista Tito Boeri spiega che secondo lui il governo Meloni è “senza una strategia”.

Le parole di Tito Boeri

“Siamo di fronte – dice – a un cambiamento di rotta del nostro principale alleato – gli Stati Uniti – che ha preso di mira frontalmente l’Europa. È il momento di reagire rafforzando l’integrazione europea, l’unico modo per contare negli equilibri geopolitici mondiali. Ma goffamente stiamo cercando di tenere il piede in due scarpe che si allontanano sempre di più tra di loro”.

L’economista lancia anche l’allarme sul PNRR: “Dovremo restituire molti soldi”. Per quanto riguarda i salari “in Italia il mercato del lavoro vive una situazione paradossale, salari bassi e imprese che non trovano lavoratori. Il sindacato invece di fare politica dovrebbe occuparsi dei contratti”.

Su questo “serve maggiore decentramento perché molte imprese possono pagare salari più alti e poi occorre una legge sulla rappresentanza per evitare che alcuni datori di lavoro si mettano d’accordo con sindacati di comodo per abbassare i salari”. Intanto non si registrano progressi sulla sicurezza sul lavoro: “Purtroppo sono in aumento gli infortuni. Il governo dovrebbe rafforzare la capacità ispettiva del ministero del Lavoro, Inps e Inail prendendo atto del fallimento dell’Ispettorato. E ci vorrebbe un ministro dei Trasporti concentrato sui suoi compiti. Ricordiamoci che molti infortuni avvengono in itinere, nel trasporto da casa al lavoro”.