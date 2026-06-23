Donald Trump torna all’attacco dell’Italia e degli alleati europei della Nato, accusandoli di non aver sostenuto a sufficienza gli Stati Uniti e puntando il dito anche contro Germania e Regno Unito. Dallo Studio Ovale, il presidente americano ha rilanciato le sue critiche in un momento già segnato dalle tensioni diplomatiche con il governo di Giorgia Meloni, mentre da Roma arrivano richieste di rispetto e segnali di distensione per evitare che lo scontro politico possa avere conseguenze sui rapporti economici e strategici tra i due Paesi.

Il nuovo attacco

“L’Italia si è comportata molto male”, ha dichiarato Trump. Il presidente statunitense ha poi allargato il bersaglio agli altri partner dell’Alleanza Atlantica: “Non ci sono stati per noi e noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro”. Nel mirino anche Berlino e Londra. “Anche la Germania si è comportata molto male. E Starmer”, ha aggiunto, riferendosi al premier britannico.

Le parole di Tajani

Di Trump e dei suoi attacchi all’Italia ha parlato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “È inspiegabile, forse è un diversivo. Noi abbiamo dovuto rispondere, meritiamo rispetto e abbiamo risposto, siamo tra l’altro il Paese con più soldati nelle missioni Nato nel mondo, anche per difendere l’Occidente, siamo un Paese esemplare e stiamo anche aumentando le spese per l’Alleanza”, ha dichiarato a Quarta Repubblica su Rete4.

La linea della prudenza

A Palazzo Chigi e alla Farnesina prevale però la linea della prudenza. La preoccupazione riguarda soprattutto possibili ripercussioni economiche e commerciali, a partire dal rischio di nuovi dazi sui prodotti agroalimentari italiani. Per questo il governo punta a confinare la vicenda nell’ambito delle tensioni personali, evitando strappi diplomatici con Washington.

In quest’ottica prosegue il lavoro per rafforzare la cooperazione bilaterale. Roma e Washington stanno finalizzando i dettagli del memorandum sui minerali critici e dell’adesione italiana alla Pax Silica, l’alleanza guidata dagli Stati Uniti per la sicurezza delle materie prime strategiche.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella auspica un ridimensionamento delle polemiche. La premier Giorgia Meloni, durante il Consiglio dei ministri, ha ribadito che “lo scambio di accuse tra leader non deve impattare sui rapporti del governo con gli Stati Uniti”, invitando i ministri a partecipare alle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza americana del 2 luglio presso l’ambasciata Usa a Roma.

Toni concilianti anche dall’ambasciatore statunitense in Italia, Tillman J. Fertitta: “Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader. Ciò che è importante è che la relazione tra Stati Uniti e Italia continui a essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due Paesi”.